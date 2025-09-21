Auto scivola in una scarpata, quattro persone soccorse e portate in ospedale

RIPATRANSONE – Poco prima delle 12 i Vigili del fuoco di San Benedetto del Tronto sono intervenuti in contrada Colle Guardia per un’auto 4 X 4 finita fuori strada.

La vettura, dopo aver perso aderenza con il terreno su di un crinale, è scivolata per una quindicina di metri lungo il costone ribaltandosi due volte e finendo in un vigneto.

Gli operatori dei Vigili del fuoco hanno collaborato con il personale sanitario per soccorrere i quattro occupanti. Uno di loro, dopo esser stato stabilizzato su una barella, è stato trasportato fino al punto d’incontro con l’eliambulanza. Successivamente si è provveduto alla messa in sicurezza dell’auto e dell’intera zona incidentale.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati