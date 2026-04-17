Roncosambaccio celebra la tradizione: al via la 2^ Sfida amatoriale della Crescia di Pasqua

RONCOSAMBACCIO (Pesaro e Urbino) – Un simbolo identitario della tradizione marchigiana e in particolare del periodo pasquale torna protagonista: domenica 19 aprile 2026 si terrà la 2^ Sfida amatoriale per la “Migliore Crescia di Pasqua”, organizzata dall’associazione Aps La Figurina.

La crescia di Pasqua, tipico lievitato salato a base di uova, formaggi e olio extravergine, rappresenta una delle preparazioni più radicate nella tradizione contadina delle Marche. Preparata nei giorni precedenti la Pasqua e cotta nei forni a legna, veniva poi condivisa in famiglia durante la colazione pasquale, accompagnata da salumi locali e uova sode benedette: un rito che unisce convivialità e memoria.

La consegna delle crescie in gara è prevista dalle ore 15 alle 16 presso la sede della Figurina di Roncosambaccio (ex scuola elementare). A valutare le preparazioni sarà una giuria d’eccezione presieduta dallo chef Antonio Bedini, maestro e discepolo Escoffier, affiancato da Vincenzo De Giorgio. Tra gli ospiti il giornalista Maurizio Varriano, figura di riferimento nel panorama turistico e culturale italiano.

La manifestazione si concluderà con la proclamazione del vincitore e una degustazione aperta a tutti i partecipanti, con crescia, salumi e porchetta, in un momento conviviale all’insegna della tradizione pasquale.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il numero 331 3707719 o facebook/aps La Figurina

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