Nasce OsimON Life: un progetto per ridare energia al centro storico di Osimo

OSIMO – Ridare slancio al centro storico, rafforzarne l’identità, renderlo ancora più vissuto, accogliente e attrattivo. È da questa visione che nasce OsimON Life, il nuovo progetto del costituendo Centro Commerciale Naturale di Osimo, pensato per sostenere il rilancio del commercio locale e, insieme, della vita sociale e urbana nel cuore della città. Un’iniziativa che mette al centro non solo le attività economiche, ma anche il valore del centro storico come luogo di incontro, relazione, esperienza e appartenenza. A far parte di questo primo nucleo progettuale sono le attività: Charlotte Wix, ÈKRU, Il Bassotto, La Tavernetta del Corso e Osteria Moderna.

Il progetto è stato presentato mercoledì 15 aprile presso le Grotte del Cantinone di Osimo. Erano presenti la Sindaca Michela Glorio, l’Assessore al Bilancio e al Turismo Mauro Pellegrini, l’Assessore Jacopo Celentano, con delega alle attività produttive e al centro storico, Emanuele Martelli di Confartigianato, insieme ai cinque commercianti del Centro Commerciale Naturale riuniti nel progetto OsimON Life.

OsimON Life nasce con l’obiettivo di valorizzare il centro storico, sostenerne il tessuto commerciale, renderlo più visibile e riconoscibile, migliorare l’attrattività dell’area e creare nuove occasioni di frequentazione durante tutto l’anno. L’idea di fondo è semplice ma forte: un centro storico vive davvero quando le sue attività crescono, quando le persone tornano a viverlo, quando si rafforza il legame tra commercio, comunità e territorio.

Il progetto si inserisce nell’ambito del Bando della Regione Marche per lo sviluppo e la valorizzazione dei Centri Commerciali Naturali e del loro territorio e si fonda su una strategia che guarda al futuro senza perdere il legame con l’identità di Osimo. I temi guida sono quelli oggi decisivi per ogni percorso di rigenerazione urbana: sostenibilità, innovazione, qualità dell’esperienza urbana, promozione del territorio e collaborazione tra imprese.

Nel corso della presentazione, la Sindaca Michela Glorio ha sottolineato il valore dell’iniziativa per la città: “Per l’Amministrazione comunale questo progetto rappresenta un motivo di orgoglio per tutta la città. Il centro storico è il cuore pulsante di Osimo e il nostro auspicio è che OsimON Life possa integrarsi con le politiche che stiamo portando avanti su turismo, cultura, attività produttive e riqualificazione urbana, contribuendo a renderlo sempre più vivo, attrattivo e vissuto durante tutto l’anno.”

Sulla stessa linea anche Emanuele Martelli, intervenuto per Confartigianato Imprese Ancona – Pesaro e Urbino: “Siamo orgogliosi di sostenere un progetto che punta a valorizzare il centro storico di Osimo, il suo commercio e le sue eccellenze. Come Confartigianato abbiamo sostenuto questa iniziativa per aiutare le attività a fare rete, investire, farsi conoscere e rendere il cuore della città sempre più attrattivo per cittadini, visitatori e turisti.”

Il progetto punta a rafforzare il commercio di prossimità e a rendere il centro storico di Osimo più attrattivo, vivo e riconoscibile, anche per chi arriva da fuori. Attraverso eventi, iniziative culturali e collaborazioni con il territorio, OsimON Life vuole creare nuove occasioni di partecipazione e frequentazione durante tutto l’anno, trasformando il centro in un luogo da vivere ogni giorno, non solo da visitare.

Il percorso di OsimON Life sarà accompagnato anche da un programma di iniziative pensate per animare progressivamente il centro storico e valorizzarne le diverse anime. Tra le attività previste figurano momenti di presentazione pubblica del progetto, appuntamenti dedicati alla creatività e alle produzioni locali, una sfilata di moda, collaborazioni tra le imprese aderenti, percorsi esperienziali legati al gusto e al territorio, oltre a proposte capaci di intrecciare commercio, cultura e scoperta dei luoghi più identitari della città. L’obiettivo è costruire occasioni diffuse di incontro e partecipazione, rafforzando il legame tra le attività del centro storico e la vita della comunità.

Il sostegno e il coordinamento di Confartigianato Ancona – Pesaro e Urbino, che ha accompagnato le imprese in questo percorso, contribuiscono a dare struttura a una visione che parte dal basso, dal territorio, dalle attività che ogni giorno animano il centro. È un passaggio importante, perché rende il progetto credibile, concreto e ben radicato nella realtà locale.

Ecco le cinque imprese coinvolte e di cosa si occupano:

Charlotte Wix : attività di abbigliamento e accessori che esprime creatività, ricerca e attenzione al dettaglio, con una proposta originale dedicata al mondo della moda femminile.

: attività di abbigliamento e accessori che esprime creatività, ricerca e attenzione al dettaglio, con una proposta originale dedicata al mondo della moda femminile. ÈKRU – La Cresceria : locale nel cuore di Osimo dove gustare la vera crescia marchigiana, la sfogliata e altre specialità del territorio, in un contesto legato alla convivialità e alla valorizzazione dei prodotti locali.

: locale nel cuore di Osimo dove gustare la vera crescia marchigiana, la sfogliata e altre specialità del territorio, in un contesto legato alla convivialità e alla valorizzazione dei prodotti locali. Il Bassotto – L’arte del gelato artigianale : laboratorio di gelateria artigianale che lavora con ingredienti freschi, stagionali e selezionati, con una forte attenzione alla qualità, alla tradizione e alla ricerca.

: laboratorio di gelateria artigianale che lavora con ingredienti freschi, stagionali e selezionati, con una forte attenzione alla qualità, alla tradizione e alla ricerca. Osteria Moderna : ristorante che unisce cucina tradizionale e creativa, proponendo qualità, accoglienza e una proposta attenta a esigenze alimentari diverse.

: ristorante che unisce cucina tradizionale e creativa, proponendo qualità, accoglienza e una proposta attenta a esigenze alimentari diverse. La Tavernetta del Corso: realtà dedicata alle eccellenze gastronomiche marchigiane, con una selezione di prodotti artigianali, salumi, formaggi, vini e specialità del territorio.

Il progetto prevede inoltre importanti investimenti in comunicazione e marketing, attraverso una campagna integrata che comprenderà attività digitali su web e social, affissioni e annunci stampa, con l’obiettivo di rafforzare la visibilità del centro storico e delle attività coinvolte.

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