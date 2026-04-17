Impresa e patrimonio, a Lunano il Forum strategico per gli imprenditori dell’Appennino

Sabato Luca Cappellacci e Maurizio Papa presentano un modello integrato di crescita e protezione: dalla performance organizzativa alla blindatura del patrimonio familiare

LUNANO – In un contesto economico globale sempre più volatile, la sopravvivenza e la crescita delle PMI non dipendono più solo dal fatturato, ma dalla capacità di gestire il rischio e ottimizzare la struttura aziendale. Per rispondere a queste sfide, sabato 18 aprile 2026 (ore 9:00), la Sala del Consiglio del Comune di Lunano ospiterà “Performance d’Impresa”, un evento formativo gratuito progettato per gli imprenditori dell’Appennino Marchigiano.

L’iniziativa nasce dalla sinergia tra Luca Cappellacci, Consulente Patrimoniale specializzato nella tutela dei patrimoni complessi, e Maurizio Papa, Business Trainer esperto in modelli organizzativi.

La sfida: Crescere proteggendo il domani

Le imprese della Provincia di Pesaro-Urbino, dalla Valle del Metauro all’Alta Valmarecchia, costituiscono il cuore pulsante del sistema produttivo locale. Spesso, però, l’imprenditore è focalizzato esclusivamente sulla gestione operativa, trascurando due pilastri vitali: l’efficientamento dei processi interni e la separazione dei rischi tra azienda e famiglia.

“Il patrimonio dell’imprenditore non è un’entità astratta, è il frutto di generazioni di lavoro,” spiega Luca Cappellacci. “Pianificare non significa solo investire, ma prevenire i rischi derivanti da garanzie personali, passaggi generazionali o imprevisti normativi. Ogni azienda protetta è un presidio di lavoro che resta sul territorio.”

Il Programma: Strategia e Tutela

L’evento si articolerà in due sessioni tecniche ad alto valore aggiunto:

Asset Protection & Wealth Management: Luca Cappellacci illustrerà gli strumenti legali e finanziari per la protezione del patrimonio, l’ottimizzazione fiscale e la pianificazione successoria, con un focus sulla gestione della liquidità.

Performance & Change Management: Maurizio Papa analizzerà come trasformare l’organizzazione aziendale attraverso la costruzione di team performanti e processi commerciali orientati allo sviluppo dell’azienda.

Perché Lunano

Situato nel baricentro dell’Alta Valle del Metauro, Lunano diventa per un giorno il “distretto della consapevolezza finanziaria”. La scelta della sede sottolinea l’importanza di portare l’alta formazione finanziaria direttamente nei territori dove risiede il valore manifatturiero e artigiano, accorciando le distanze con i grandi centri finanziari.

SCHEDA TECNICA DELL’EVENTO

Titolo: Performance d’Impresa – Crescita, Tutela e Gestione

Data e Ora: Sabato 18 aprile 2026 | Ore 9:00 – 12:00

Location: Sala del Consiglio, Comune di Lunano (PU)

Modalità: Ingresso gratuito, partecipazione aperta senza prenotazione.

I RELATORI

Luca Cappellacci: Consulente Patrimoniale attivo nelle province di PU, RN e AR, esperto in pianificazione integrata e protezione dei rischi.

Maurizio Papa: Business Trainer specializzato in strategia e performance per le PMI italiane.

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