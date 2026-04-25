Mauro Merlino consegnerà a Johnny Depp una Harley Davidson in stile Pirata dei Caraibi / FOTO

Johnny Depp tornerà in Italia a settembre 2026 con la sua band, gli Hollywood Vampires (con Alice Cooper, Joe Perry e Tommy Henriksen), per due concerti esclusivi: il 1° settembre a Milano (Parco della Musica) e il 2 settembre a Este-Padova (Castello Carrarese, Este Music Festival).

Nel primo appuntamento a Milano l’artista ufficiale di Harley Davidson Italia Mauro Merlino consegnerà a Johnny Depp una Harley Davidson in stile Pirata dei Caraibi, omaggio ad un attore incredibile che merita questa opera.

“Stiamo organizzando in questi giorni con lo staff la presentazione e la consegna, della moto, che verrà donata all’attore che avverrà come già detto al primo appuntamento in Italia con gli Hollywood Vampires avendo ovviamente contattato il manager Jack Whigham”, ci ha detto Mauro Merlino.

Sarà presente, in rappresentanza del nuovo cinema italiano l’attore e produttore Salvatore Vella (nella foto con giacca e camicia ovviamente). Avrà lui l’onore di consegnare le chiavi della moto all’ attore hollywoodiano.

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