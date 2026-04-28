IncantoMarche 2026, il festival musicale di RisorgiMarche: 10 anni di cammini

Tra i primi artisti confermati: Joan Thiele, Emma Nolde, Patagarri, Frida Bollani Magoni, Filippo Graziani

Ci sono luoghi che si raggiungono. E altri che si conquistano passo dopo passo. IncantoMarche torna. E quest’anno compie dieci anni. Dieci anni di musica sui prati, nei borghi, tra i monti. Dieci anni di incontri, di cammini e condivisione.

Questa edizione assume un significato ancora più profondo: ricorre il decennale del terremoto che nel 2016 ha colpito duramente l’entroterra marchigiano. È da quella ferita che è nato RisorgiMarche: dal desiderio di riportare persone, attenzione e vita in territori segnati ma mai arresi.

IncantoMarche prosegue oggi quel percorso, rinnovandone lo spirito e guardando al futuro, senza dimenticare le sue origini: la solidarietà, la rigenerazione dei territori attraverso una comunità in cammino e un modo nuovo, più autentico, di vivere la musica e i luoghi. Il festival ideato da Neri Marcorè tornerà ad attraversare l’entroterra marchigiano con un calendario diffuso di concerti in spazi naturali e luoghi di grande valore culturale e naturalistico. Non palchi, ma paesaggi. Non solo spettacoli, ma esperienze.

Uno degli elementi più riconoscibili del festival è il cammino: un gesto semplice e condiviso, capace di trasformare ogni concerto in qualcosa di più profondo. IncantoMarche è stato tra i primi festival in Italia a mettere al centro questa dimensione, rendendo il percorso a piedi parte integrante dell’incontro tra musica, paesaggio e comunità. Anche per questa edizione sarà possibile partecipare a escursioni guidate su prenotazione, pensate per accompagnare il pubblico alla scoperta dei luoghi che ospitano i concerti. Un’opportunità in più, per vivere il festival con tempi più lenti e consapevoli.

Tra i primi artisti confermati: Joan Thiele, Emma Nolde, Patagarri, Frida Bollani Magoni, Filippo Graziani protagonisti di un percorso musicale che intreccia cantautorato, ricerca e nuove sonorità.

Il programma sarà svelato nei prossimi giorni, con l’annuncio dei singoli concerti e l’apertura delle prevendite.

Intanto, si riparte. Ancora insieme. Ancora in cammino.

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