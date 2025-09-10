Kickboxing, la Nazionale a Cupra Marittima si prepara per Abu Dhabi

Appuntamento alla quinta edizione: dal 12 al 14 settembre il Collegiale sarà ospitato nella sala polivalente in vista dei nuovi impegni internazionali

CUPRA MARITTIMA – Due intensi giorni di allenamento per mettere a punto gli ultimi particolari e consolidare le strategie di una preparazione che punta al massimo risultato. Torna a Cupra Marittima, per il quinto anno consecutivo, la Kickboxing italiana che farà tappa nelle Marche dal 12 al 14 settembre.

L’importante appuntamento sportivo è promosso in previsione degli impegni internazionali che vedranno gli atleti sui rings di Abu Dhabi, negli Emirati Arabi, dal 21 al 30 novembre.

Insieme al Team Cipriani ci sarà l’Amministrazione comunale, da anni vicina allo sport targato Federkombat, a dare il benvenuto agli Azzurri della Low Kick e del K1.

A coordinare i ragazzi e le ragazze, Campioni d’Italia in carica provenienti da tutta la penisola, i direttori tecnici nazionali Raffaele Cipriani e Biagio Tralli per la Low Kick, Gianpietro Marceddu e Stefano Paone per il k1.

“Un’occasione – spiega Antonio Cipriani, presidente del Comitato regionale Federkombat – fortemente voluta da tutti noi per rinsaldare ulteriormente lo spirito di squadra e mettere a punto gli ultimi particolari tecnici, sotto la guida dei preparatori atletici di specialità”.

“Siamo felici di ospitare anche quest’anno la nazionale di Kickboxing qui a Cupra Marittima – il commento dell’amministrazione comunale – ormai tappa portafortuna della compagine azzurra. Un’ occasione in più per il nostro paese per farci conoscere e per promuovere il turismo anche a settembre. In bocca al lupo ai nostri atleti e viva lo sport!”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati