Un cane finisce in un pozzo, salvato dai Vigili del fuoco / VIDEO

Feb 7, 2026

RIPATRANSONE – Poco prima delle 19,30 i Vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto del Tronto sono intervenuti sulla strada provinciale Val Tesino per soccorrere un cane caduto in un pozzo di recupero delle acque meteoriche.

L’animale, in difficoltà per la crescita del livello dell’acqua causato dalla pioggia battente, veniva recuperato da un operatore dei Vigili del fuoco calatosi all’interno.

Il cane veniva poi preso in consegna da incaricati del servizio veterinario della locale Ast.

QUI SOTTO un video:

 

