venerdì, Settembre 26, 2025
Un cane finisce in un locale interrato, soccorso dai Vigili del fuoco

TOLENTINO – I Vigili del fuoco sono intervenuti nella mattinata in località Santa Lucia di Tolentino per il recupero di un cane meticcio.

L’animale, entrato in un cantiere, era caduto in un locale interrato da circa tre metri di altezza, all’interno del quale si era accumulata acqua piovana.

La squadra dei Vigili del fuoco di Tolentino ha provveduto a trarre in salvo il cane, successivamente riconsegnato al proprietario.

