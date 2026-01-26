Un cane investito finisce in un pozzetto, soccorso e affidato agli operatori del Servizio veterinario

SANT’ELPIDIO A MARE – I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 11 circa in località Casette d’Ete, per il recupero di un cane finito all’interno di un pozzetto delle acque a seguito di un investimento.

La squadra di Fermo ha recuperato l’animale e lo ha quindi affidato alle cure degli operatori del servizio veterinario.

Presenti sul posto i anche i Carabinieri.

