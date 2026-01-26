AltrogiornaleMarche

L'informazione per il territorio e la sua gente - direttore Elpidio Stortini

CRONACA IN PRIMO PIANO SANT'ELPIDIO A MARE

Un cane investito finisce in un pozzetto, soccorso e affidato agli operatori del Servizio veterinario

Diwww.altrogiornalemarche.it

Gen 26, 2026

SANT’ELPIDIO A MARE – I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 11 circa in località Casette d’Ete, per il recupero di un cane finito all’interno di un pozzetto delle acque a seguito di un investimento.

La squadra di Fermo ha recuperato l’animale e lo ha quindi affidato alle cure degli operatori del servizio veterinario.

Presenti sul posto i anche i Carabinieri.

 

 

Leggi anche:

Di www.altrogiornalemarche.it

Articoli correlati

CRONACA IN PRIMO PIANO MORROVALLE

Auto in fiamme a Morrovalle, il rogo spento dai Vigili del fuoco

Gen 27, 2026 www.altrogiornalemarche.it
CRONACA IN PRIMO PIANO PORTO RECANATI

Appartamento in fiamme all’undicesimo piano di un palazzo

Gen 26, 2026 www.altrogiornalemarche.it
ASCOLI & provincia EVENTI IN PRIMO PIANO

Il consigliere regionale Antonini insignito come “Tedoforo del tartufo”

Gen 25, 2026 www.altrogiornalemarche.it

Ti sei perso...

CRONACA IN PRIMO PIANO MORROVALLE

Auto in fiamme a Morrovalle, il rogo spento dai Vigili del fuoco

27 Gennaio 2026 www.altrogiornalemarche.it
CRONACA IN PRIMO PIANO SANT'ELPIDIO A MARE

Un cane investito finisce in un pozzetto, soccorso e affidato agli operatori del Servizio veterinario

26 Gennaio 2026 www.altrogiornalemarche.it
CRONACA IN PRIMO PIANO PORTO RECANATI

Appartamento in fiamme all’undicesimo piano di un palazzo

26 Gennaio 2026 www.altrogiornalemarche.it
ASCOLI & provincia EVENTI IN PRIMO PIANO

Il consigliere regionale Antonini insignito come “Tedoforo del tartufo”

25 Gennaio 2026 www.altrogiornalemarche.it