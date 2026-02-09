Due feriti nel pomeriggio nello scontro fra tre auto / VIDEO

FERMO – I Vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le ore 17 in contrada Paludi, per un incidente stradale che ha coinvolto tre autovetture, di cui una finita fuori strada ed una alimentata a Gpl.

La squadra di Fermo ha operato sullo scenario dell’incidente, dove è risultata coinvolta anche la bombola Gpl di una delle autovetture.

Con il supporto di due unità del Comando di Fermo e di due unità provenienti dal Comando di Ancona, è stata effettuata la messa in sicurezza della bombola mediante la combustione controllata del gas in torcia.

Due persone sono rimaste ferite e sono state trasportate presso l’ospedale per le cure del caso.

Sul posto il personale del 118, i Carabinieri, la Polizia Municipale e il funzionario di guardia dei Vigili del fuoco.

