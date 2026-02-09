Scontro tra un’auto ed un furgone, i feriti soccorsi e portati in ospedale

MACERATA – I Vigili del Fuoco sono intervenuti poco dopo le ore 18.30 lungo la strada Carrareccia a seguito di un incidente stradale.

Nel sinistro sono rimasti coinvolti un’autovettura, sulla quale viaggiavano quattro persone e un furgoncino con a bordo il solo autista.

Sul posto è intervenuta la squadra di Macerata, e personale dei Vigili del fuoco in transito, che hanno collaborato con il personale del 118 per l’assistenza ai feriti, provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi incidentati e dell’area interessata,

Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi.

