AltrogiornaleMarche

L'informazione per il territorio e la sua gente - direttore Elpidio Stortini

CRONACA IN PRIMO PIANO MACERATA & provincia

Scontro tra un’auto ed un furgone, i feriti soccorsi e portati in ospedale

Diwww.altrogiornalemarche.it

Feb 9, 2026

MACERATA – I Vigili del Fuoco sono intervenuti poco dopo le ore 18.30 lungo la strada Carrareccia a seguito di un incidente stradale.
Nel sinistro sono rimasti coinvolti un’autovettura, sulla quale viaggiavano quattro persone e un furgoncino con a bordo il solo autista.
Sul posto è intervenuta la squadra di Macerata, e personale dei Vigili del fuoco in transito, che hanno collaborato con il personale del 118 per l’assistenza ai feriti, provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi incidentati e dell’area interessata,
Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi.

 

Leggi anche:

Di www.altrogiornalemarche.it

Articoli correlati

CRONACA IN PRIMO PIANO MONTEGRANARO

Recuperato un escavatore bloccato sulle sponde del fiume Chienti

Feb 11, 2026 www.altrogiornalemarche.it
CRONACA FERMO & provincia IN PRIMO PIANO VIDEO

Due feriti nel pomeriggio nello scontro fra tre auto / VIDEO

Feb 9, 2026 www.altrogiornalemarche.it
ASCOLI & provincia CRONACA IN PRIMO PIANO VIDEO

Un cane finisce in un pozzo, salvato dai Vigili del fuoco / VIDEO

Feb 7, 2026 www.altrogiornalemarche.it

Ti sei perso...

CRONACA IN PRIMO PIANO MONTEGRANARO

Recuperato un escavatore bloccato sulle sponde del fiume Chienti

11 Febbraio 2026 www.altrogiornalemarche.it
CRONACA IN PRIMO PIANO MACERATA & provincia

Scontro tra un’auto ed un furgone, i feriti soccorsi e portati in ospedale

9 Febbraio 2026 www.altrogiornalemarche.it
CRONACA FERMO & provincia IN PRIMO PIANO VIDEO

Due feriti nel pomeriggio nello scontro fra tre auto / VIDEO

9 Febbraio 2026 www.altrogiornalemarche.it
ASCOLI & provincia CRONACA IN PRIMO PIANO VIDEO

Un cane finisce in un pozzo, salvato dai Vigili del fuoco / VIDEO

7 Febbraio 2026 www.altrogiornalemarche.it