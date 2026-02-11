AltrogiornaleMarche

Recuperato un escavatore bloccato sulle sponde del fiume Chienti

Feb 11, 2026

MONTEGRANARO – I Vigili del fuoco sono stati impegnati oggi dalle ore 15 nel comune di Montegranaro, sulle sponde del fiume Chienti, per il recupero di un escavatore impiegato nella pulizia del greto, rimasto impantanato sulla sponda del fiume.
Le squadre dei Vigili del fuoco di Fermo e Macerata, intervenute con 2 autobotti e 2 mezzi 4×4, hanno dapprima provveduto, mediante l’utilizzo di un’idrovora, al prosciugamento dell’area attorno al mezzo, per poi procedere al recupero dell’escavatore con l’ausilio di un altro mezzo cingolato della ditta interessata.
Presente sul posto il funzionario di servizio dei Vigili del fuoco.

