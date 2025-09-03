Settantunenne muore nel suo terreno travolto da un escavatore

ACQUASANTA TERME – Intorno alle 1,45 della scorsa notte i Vigili del fuoco di Ascoli sono intervenuti in località Valledacqua per soccorrere un uomo che non aveva fatto rientro a casa e che stava lavorando su un fondo di sua proprietà con un escavatore.

Raggiunto il posto si evidenziava il mezzo meccanico ribaltato con il conducente sotto di esso. E per il settantunenne il personale sanitario ne constatava il decesso.

Con un mezzo movimento terra giunto dalla centrale dei Vigili del fuoco si rimuoveva l’escavatore per poter poi liberare l’uomo e mettere lo stesso mezzo in sicurezza.

