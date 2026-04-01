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CRONACA IN PRIMO PIANO POLLENZA VIDEO

Autocarro resta impantanato, recuperato dai Vigili del fuoco / VIDEO

Diwww.altrogiornalemarche.it

Apr 1, 2026

POLLENZA – I Vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le ore 13 in contrada Morla, per il recupero di un autocarro rimasto impantanato.
La squadra di Macerata, intervenuta con un’autobotte e un autogrù, ha operato per il recupero del mezzo finito fuori dalla sede stradale.
Presenti sul posto gli agenti della Polizia locale per la gestione della viabilità.
Il veicolo è stato recuperato e messo in sicurezza.

QUI SOTTO un video:

 

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