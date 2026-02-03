AltrogiornaleMarche

Perde il controllo dell’auto e finisce fuori strada, soccorso e portato in ospedale

Feb 3, 2026

PORTO SAN GIORGIO – I Vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le ore 21 in A14, nei pressi dell’uscita di Porto San Giorgio, in direzione sud, per un incidente stradale.

Un uomo ha perso il controllo della propria auto uscendo di strada ribaltandosi.

La squadra di Fermo ha estratto il conducente, affidandolo al personale del 118, ed ha messo in sicurezza l’area dell’intervento.

Presenti sul posto gli agenti della Polizia autostradale per i rilievi.

 

