Un casolare in fiamme alla periferia di Mogliano

Gen 21, 2026

MOGLIANO – I Vigili del fuoco sono intervenuti nella serata di ieri, poco dopo le ore 22, in contrada Volturelle, nel comune di Mogliano, per l’incendio di una casa colonica.

L’evento ha interessato due stanze del piano superiore dell’abitazione, con crollo parziale del tetto. I due occupanti del casolare sono riusciti ad uscire autonomamente.
La squadra dei Vigili del fuoco appena giunta sul posto ha provveduto allo spegnimento delle fiamme e alle operazioni di messa in sicurezza dei locali coinvolti.
Presenti sul posto anche i Carabinieri.

 

