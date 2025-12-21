AltrogiornaleMarche

Auto finisce contro un albero, la conducente soccorsa e portata in ospedale

Dic 21, 2025

TREIA – I Vigili del fuoco sono intervenuti, poco dopo le ore 18:30, in contrada Camporota, per un incidente stradale che ha visto coinvolta un’autovettura finita contro un albero.

La conducente, rimasta incastrata all’interno dell’abitacolo, è stata liberata dai Vigili del fuoco di Macerata, con l’ausilio dell’autogrù, mediante l’utilizzo di attrezzature specifiche e successivamente affidata alle cure del personale sanitario del 118, che ne ha disposto il trasporto in ospedale.
La viabilità è rimasta chiusa al traffico fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

 

