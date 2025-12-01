Finisce con l’auto contro un albero, estratta e portata in ospedale

POTENZA PICENA – I Vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le 17 in contrada San Giglio per un incidente stradale che ha coinvolto un’autovettura finita contro un albero.

La squadra di Civitanova, insieme al personale del 118, ha estratto la conducente dall’abitacolo, affidandola alle cure dei sanitari.

Sul posto è intervenuta anche la Polizia Locale.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati