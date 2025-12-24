AltrogiornaleMarche

Quattro auto coinvolte in un tamponamento lungo l’autostrada

Dic 24, 2025

GROTTAMMARE – Poco dopo le 12 i Vigili del fuoco di San Benedetto del Tronto sono intervenuti in A14, al chilometro 301 direzione sud, per un incidente stradale.

Si è trattato del tamponamento tra quattro auto che ha causato la chiusura del traffico verso Taranto per consentire le operazioni di soccorso.

Gli operatori dei Vigili del fuoco oltre a collaborare con il personale sanitario hanno provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi coinvolti e dell’intera zona interessata dall’evento.

 

