Recuperata dopo un incidente una mietitrebbia ribaltata / VIDEO

MONTEFIORE DELL’ASO – Circa tre ore di lavoro sono state necessarie ai Vigili del fuoco di San Benedetto, con il supporto di personale giunto da Ascoli con l’autogru, per recuperare una mietitrebbia trasportata da un trattore con rimorchio, che a seguito di un incidente con un’autovettura si era ribaltata ostruendo la provinciale 75 in contrada Menocchia.

Dapprima è stato rimesso in posizione corretta il rimorchio per poi liberare il trattore e, successivamente, è stata riposizionata sulle sue ruote la mietitrebbia.

Presenti sul posto i Carabinieri.

