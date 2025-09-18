Resta incastrato sotto un motocoltivatore, soccorso e trasportato in ospedale
FERMO – Questa mattina, intorno alle 10:30, i Vigili del fuoco sono intervenuti in contrada Montone, a seguito di un incidente sul lavoro. Un operaio è rimasto incastrato sotto un motocoltivatore.
La squadra di Fermo ha provveduto all’estrazione dell’uomo utilizzando attrezzature specifiche.
Una volta liberato, il ferito è stato affidato alle cure del personale sanitario presente sul posto.
Successivamente, l’uomo è stato elitrasportato all’ospedale Torrette di Ancona per ulteriori accertamenti e cure.
