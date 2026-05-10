AltrogiornaleMarche

L'informazione per il territorio e la sua gente - direttore Elpidio Stortini

ASCOLI & provincia CRONACA IN PRIMO PIANO VIDEO

Nel pomeriggio un trattore prende fuoco a Massignano / VIDEO

Diwww.altrogiornalemarche.it

Mag 10, 2026

MASSIGNANO – Poco dopo le 18 i Vigili del fuoco di San Benedetto del Tronto sono intervenuti in contrada Marezi per un trattore in fiamme.

Predisposta la tubazione lungo il terreno su cui il mezzo stava lavorando, si estingueva l’incendio con l’utilizzo di liquido schiumogeno.

Al termine si metteva in sicurezza la zona verificando con una termocamera che le temperature fossero tornate nella normalità.

QUI SOTTO un video:

 

Leggi anche:

Di www.altrogiornalemarche.it

Articoli correlati

EVENTI IN PRIMO PIANO MARCHE

Sabrina Brizzola: “Votiamo per rinnovare la rappresentanza studentesca all’Università”

Mag 10, 2026 www.altrogiornalemarche.it
ANCONA & provincia EVENTI IN PRIMO PIANO

Il Comune di Ancona consegna un veicolo alla casa di accoglienza Dilva Baroni

Mag 10, 2026 www.altrogiornalemarche.it
CRONACA IN PRIMO PIANO PESARO & provincia

L’esercito italiano garanzia di indipendenza e di pace

Mag 10, 2026 www.altrogiornalemarche.it

Ti sei perso...

EVENTI IN PRIMO PIANO MARCHE

Sabrina Brizzola: “Votiamo per rinnovare la rappresentanza studentesca all’Università”

10 Maggio 2026 www.altrogiornalemarche.it
ASCOLI & provincia CRONACA IN PRIMO PIANO VIDEO

Nel pomeriggio un trattore prende fuoco a Massignano / VIDEO

10 Maggio 2026 www.altrogiornalemarche.it
ANCONA & provincia EVENTI IN PRIMO PIANO

Il Comune di Ancona consegna un veicolo alla casa di accoglienza Dilva Baroni

10 Maggio 2026 www.altrogiornalemarche.it
CRONACA IN PRIMO PIANO PESARO & provincia

L’esercito italiano garanzia di indipendenza e di pace

10 Maggio 2026 www.altrogiornalemarche.it