Finisce con il trattore in un fossato, soccorso e portato in ospedale
ACQUAVIVA PICENA – Poco dopo le 14,30 i Vigili del fuoco di San Benedetto del Tronto sono intervenuti in contrada Albula per soccorrere un uomo finito con il trattore in un fossato.
Lo stesso stava lavorando un terreno di sua proprietà quando, in fase di manovra, scivolava sul letto del torrente. Il mezzo agricolo, pur in bilico, restava in posizione corretta e gli operatori dei Vigili del fuoco dopo averlo ancorato per evitare possibili scivolamenti ed essersi fatti strada tra la folta vegetazione per aprire un sentiero, insieme ai sanitari lo prelevavano dal sedile.
Una volta imbarellato l’uomo veniva trasferito in ambulanza in ospedale. Presenti sul posto anche i Carabinieri.
