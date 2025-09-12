Perdono l’orientamento mentre cercano funghi in montagna, rintracciati e recuperati dai Vigili del fuoco
SARNANO – Alle ore 12:30 circa di oggi i Vigili del fuoco sono intervenuti per prestare assistenza a due persone anziane che avevano perso l’orientamento mentre erano alla ricerca di funghi in una zona impervia di Frontignano.
La squadra di Visso, una volta rintracciati i due, in buone condizioni di salute, li ha accompagnati fino alle loro auto.
Sul posto erano presenti anche i Carabinieri e un membro del CNSAS (Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico), che hanno fornito supporto alle operazioni di soccorso.
