Perdono l’orientamento mentre cercano funghi in montagna, rintracciati e recuperati dai Vigili del fuoco

SARNANO – Alle ore 12:30 circa di oggi i Vigili del fuoco sono intervenuti per prestare assistenza a due persone anziane che avevano perso l’orientamento mentre erano alla ricerca di funghi in una zona impervia di Frontignano.

La squadra di Visso, una volta rintracciati i due, in buone condizioni di salute, li ha accompagnati fino alle loro auto.

Sul posto erano presenti anche i Carabinieri e un membro del CNSAS (Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico), che hanno fornito supporto alle operazioni di soccorso.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati