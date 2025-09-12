PETRITOLI – I Vigili del Fuoco sono intervenuti intorno alle ore 9:30 nel comune di Petritoli per l’incendio di un furgone.

Il mezzo era parcheggiato all’interno di un’area privata, a ridosso di un’abitazione.

La squadra di Fermo, utilizzando liquido schiumogeno, ha provveduto a spegnere le fiamme ed a mettere in sicurezza la zona.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati