Madre e figlia si perdono tra i boschi, ritrovate dai Vigili del fuoco

SASSOFERRATO – I Vigili del fuoco sono intervenuti nel primo pomeriggio in località Piaggiasecca, nei pressi del Monte Cucco, per la ricerca di due persone disperse.

La squadra di Fabriano ha avviato le ricerche di una madre ed una figlia che, uscite dal sentiero, avevano perso l’orientamento. Le due escursioniste sono state individuate e raggiunte intorno alle ore 18:00, in buone condizioni di salute.

Alle operazioni ha preso parte anche l’elicottero Drago dei Vigili del fuoco. La squadra di Arcevia e personale del Cnsas (Soccorso Nazionale Alpino e Speleologico) hanno raggiunto l’area delle operazioni nelle fasi finali del recupero.

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