Due feriti nel pomeriggio in un violento scontro tra due auto

ALTIDONA – I Vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle ore 18 in Contrada Svarchi, a Marina di Altidona, per un incidente stradale che ha visto due autovetture scontrarsi frontalmente.

La squadra di Fermo, dopo aver messo in sicurezza i veicoli, ha collaborato con il personale del 118 per liberare una donna rimasta incastrata all’interno della sua auto.

I due conducenti, sono stati trasportati rispettivamente ad Ancona con l’eliambulanza e all’ospedale Murri di Fermo.

Presenti sul posto i Carabinieri per i rilievi del caso.

