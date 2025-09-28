JESI – I Vigili del fuoco sono intervenuti poco prima di mezzogiorno in via Marconi, per un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture.

La squadra di Jesi, ha estratto una persona rimasta incastrata tra le lamiere.

In totale quattro i feriti, tutti affidati alle cure del 118 e trasportati presso l’ospedale di Jesi.

Presenti sul posto anche i Carabinieri per i rilievi.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati