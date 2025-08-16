MONTEFORTINO – I Vigili del fuoco sono intervenuti nella zona delle Cascate del Rio per soccorrere due escursioniste che si erano smarrite.

Sul posto si è recata la squadra dei Vigili del fuoco di Amandola e l’elicottero Drago che ha recuperato le due persone per condurle all’elisuperficie di Amandola.

