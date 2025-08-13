mercoledì, Agosto 13, 2025
Una donna perde la vita nello scontro tra un’auto ed un furgone

MASSIGNANO – Intorno alle 9 di questa mattina i Vigili del fuoco di San Benedetto del Tronto sono intervenuti all’intersecazione tra le contrade Villa Santi e San Pietro per lo scontro che ha visto coinvolte un’auto ed un furgone.

La conducente della vettura è purtroppo deceduta e gli operatori dei Vigili del fuoco hanno provveduto ad estrarla dall’abitacolo prima di mettere in sicurezza i mezzi.

Per il furgone, in bilico, è stato necessario l’intervento dell’autogrù giunta dal Comando di Ascoli.

Presenti sul posto i Carabinieri ed il  personale sanitario.

 

