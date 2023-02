L’Itinerario della Bellezza nella provincia di Pesaro Urbino ‘Vale un viaggio’

PESARO – A Pesaro e Mondavio è stato presentato il libro della giornalista e critica d’arte Beba Marsano ‘Vale un viaggio. Altre 101 meraviglie d’Italia da scoprire’, edito da Cinquesensi Editore . Dopo l’appuntamento alla biblioteca Oliveriana, quello al ristorante La Palomba: entrambi molto partecipati, alla presenza anche di molti amministratori locali.

Beba Marsano, che ha partecipato al press tour di Confcommercio Marche Nord nell’ambito del progetto di promozione e valorizzazione turistica Itinerario della Bellezza, nel terzo volume della collana, regala ampio spazio a quattro meraviglie del nostro territorio: i Bronzi dorati di Pergola, la Cappella Tiranni di Cagli, la pala del Perugino nella chiesa di Santa Maria Nuova a Fano e la pala del Bellini nei musei civici di Pesaro. E non manca un focus dedicato all’Itinerario delle Rocche di Francesco di Giorgio Martini altro progetto ideato e curato da Confcommercio.

A dialogare con Beba Marsano la giornalista Rosella Cerulli.

«Quella che racconto – ha sottolineato Marsano – non è un’Italia da riscoprire, ma da scoprire. Nel libro parlo di tesori che sono sconosciuti ai più. Luoghi e bellezze fuori dai tradizionali percorsi turistici di massa. A me piace raccontare l’Italia del dettaglio: non parlo di borghi o villaggi, ma di singoli capolavori attorno ai quali si crea il viaggio. Esistono monumenti e opere d’arte che giganteggiano isolati e segreti, ai margini di strade meno battute. O semplicemente all’ombra di capolavori più noti. Ecco un’antologia di suggerimenti per una piccola fuga fuori rotta alla scoperta di sorprese inattese. Che, da sole, valgono un viaggio».

E tra i suggerimenti quattro bellezze della provincia di Pesaro Urbino, in una regione, le Marche, di cui la giornalista è innamorata.

«Questa è la terza presentazione in assoluto, ho scelto questi luoghi perché ne sono innamorata. Ringrazio il direttore Varotti e Gianni Tenti della Regione Marche per avermi aperto le porte!»

Molto soddisfatto Varotti: «Questo libro di Beba Marsano che riscuoterà come gli altri due un grandissimo successo è una vetrina straordinaria per il nostro territorio, quello dell’Itinerario della Bellezza. Una enorme occasione di promozione per tutte le Marche. E il viaggio con Beba continuerà! Intanto noi presenteremo la nuova guida dell’Itinerario della Bellezza, arrivata a contare ben 21 Comuni, il 13 febbraio alla Bit di Milano, e il giorno seguente l’Itinerario del Mototurismo regionale. E tra le numerosissime iniziative in programma quest’anno, tra maggio e giugno organizzeremo un press tour con la stampa nazionale ed estera. Porteremo i giornalisti alla scoperta del nostro territorio, anche ad ammirare la fioritura e raccolta della visciola, nostra grande eccellenza».

