Emanuela Saveria Greco: “Fiera di essere Prefetto in questa splendida regione”

PESARO – Con iniziativa particolarmente sensibile il prefetto di Pesaro e Urbino, Emanuela Saveria Greco, è intervenuta alla 37^ edizione del “Marchigiano dell’anno”, manifestazione finalizzata alla assegnazione di tale distinzione onorifica conferita ai mar­chi­giani che hanno acquisito particolari meriti nel mondo della cultura, dell’arte, dello spet­ta­colo, dello sport e del lavoro, svoltasi presso il Senato della Repubblica, alla presenza del senatore questore Antonio De Poli, eletto come noto a Pesaro.

L’alto dirigente statale ha così inteso manifestare la propria vicinanza ed il proprio compiacimento in particolare agli insigniti pesaresi: la scrittrice Paola Cecchini, studiosa della emigrazione marchigiana in Sud-America, il prof. Ivano Dionigi, già rettore della Università di Bologna e noto latinista, nonché il maestro Giampiero Solari, regista residente a Pesaro e nato a Lima cui è stato assegnato il titolo di “marchigiano ad honorem” per avere a lungo operato per la promozione culturale delle Marche quale presidente, tra l’altro, della Accademia delle belle arti di Macerata e assessore regionale alla cultura. Ma anche a tutti i “premiati” marchigiani che “mantengono alto il prestigio di questa bellissima regione contribuendo a diffondere l’identità delle Marche favorendone anche lo sviluppo socio-economico”.

L’iniziativa è promossa dal CE.S.MA. (Centro Studi Marche) – presidente Franco Moschini e presidente onorario l’ambasciatore Giorgio Girelli – fon­dato nel 1983 dal pro­fes­sor Armando Maz­zoni ed intitolato al famoso clinico marchigiano Giuseppe Giunchi (medico di Papi e capi di Stato).

L’Istituzione ha lo scopo di valo­riz­zare le ric­chezze cul­tu­rali della Regione Mar­che in tutte le sue espres­sioni: arti­sti­che, let­te­ra­rie, musi­cali, scien­ti­fi­che ed impren­di­to­riali.

Nel corso del suo applaudito intervento nella Sala Capitolare del Senato il Prefetto Greco ha tracciato un rapido profilo dei tre pesaresi dichiarandosi commossa per le storie di marchigiani umili che hanno raggiunto traguardi incredibili. “Fiera di essere Prefetto in questa splendida regione”, ha detto Greco ribadendo il proprio apprezzamento per i marchigiani, “popolo tenace, intelligente e capace di realizzare i propri sogni”. (p.g.)

Nella foto: il Prefetto di Pesaro Emanuela Saveria Greco con l’ambasciatore Giorgio Girelli, presidente onorario del CE.S.MA.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it