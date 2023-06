Sabato al Centro Commerciale di Piediripa è in programma una bella manifestazione di pugilato

MACERATA – Torna il pugilato a Macerata per l’organizzazione della Accademia Pugilistica Maceratese che farà svolgere la manifestazione nella frazione di Piediripa presso il Centro Commerciale Val di Chienti sabato 1 luglio con inizio alle ore 19.

Nove gli incontri previsti fra pugili marchigiani; presenti otto palestre: l’Accademia Pugilistica Maceratese con cinque atleti, la Pug. 1923 con tre, la Academy e il B.C.Castelfidardo con due, l’Upa, la Nike, la Cluana e l’Olympia con uno.

Le categorie previste sono quelle degli youth con quattro combattimenti e quella degli Elite con cinque . Interessante il match di rivincita fra gli 80 kg Fofana di Macerata e Angelini di Ascoli; i due si sono già incontrati a Recanati nel maggio scorso e la vittoria è andata a quest’ultimo. Fofana non ci sta ed ha richiesto subito la rivincita prontamente accordata: sono due pugili molto forti e daranno sicuramente un grosso spettacolo, soprattutto dal lato agonistico.

Altro confronto fra gli 80 kg quello che vedrà di fronte Sociale della Academy e Mioduszewsky della 1923 ed anche qui, vista soprattutto la mole dei contendenti, le emozioni non mancheranno. Altro match sicuramente interessante quello che vedrà opposti Abazi di Macerata e Carelli di Castelfidardo, due ottimi elementi che anch’essi si sono incontrati nel maggio del ’21. In quella occasione si aggiudicò il verdetto Abazi ma nel frattempo ha disputato più matches Carelli; confronto che si presenta equilibrato come del resto tutti gli altri in programma.

Il programma

Youth kg 60: Gabbanelli Leonardo (Upa) vs Carrioli Filippo (Nike); kg 63,5: Piermarini Davide (A.P.Maceratese) vs Stizza Diego (Cluana Boxe); Cosentino Michele (Academy) vs Kolodziej Davide (B.C.Castelfidardo); kg 67: Messi Leone (A.P.Maceratese) vs Borgogna Alessandro ( Pug. 1923); Elite kg 67: Scorcelletti Giorgio ( A.-P.Maceratese) vs Carlinfante Alessandro (Pug. 1923); kg 63,5: Abazi Ernis ( A.P.Maceratese) vs Carelli Antonello (B.C.Castelfidardo); kg 75: Ciccalè Leonardo (A.P.Macertaese) vs Astolfi Davide (Academy); kg 80: Sociale Costantino (Academy) vs Mioduszewsky Oskar (Pug. 1923): Fofana Davide (A;P; Maceratese) vs Angelini Francesco (Olympia). (G.F.)

