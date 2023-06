Presentata la nuova edizione di “Revaivol ‘70” in programma nel centro storico di Fabriano

di DANIELE GATTUCCI

FABRIANO – Torna venerdì 7 è andrà avanti sino domenica 9 luglio l’atteso appuntamento per l’estate cittadina con Revaivol’70. Tante le novità previste dall’Associazione Revaivol’70 che, non senza sacrifici e tanto impegno, ha garantito anche per il 2023 la prosecuzione di un evento che in questi anni ha portato molti appassionati dei favolosi anni ’70 a Fabriano, con Radio Gold Fabriano che si conferma Media Partner Ufficiale dell’evento.

Sono stati Gigliola Marinelli, direttore Radio Gold e Luciano Robuffo, presidente Associazione Gold Eventi, a condurre una conferenza stampa alla quale sono intervenuti Don Antonio, rappresentante della Diocesi Fabriano; Andrea Giombi, assessore Attrattività; Maura Nataloni, assessore alla Bellezza; Fabio Tiberi, organizzatore vecchie Glorie calcistiche; Giovanna Bolzonetti, per l’Associazione Marche Onofrio del Grillo; Antonella Marcaccini, curatore della Mostra Abiti ’70; Massimo Salari, autore della mostra vinilco; Augusto Arcangeli, Compagnia Olbc; Alaimo Angellelli, presidente Lions; Dennis Luigi Censi, presidente Fondazione Carifac; Paolo Santi, presidente CarifacAerte; Emanuela Giuli e Gialunca Peccchia per la rasagna d’arte dedicata all’artista Franco Giuli

“Il programma” è il refrain che ha segnato tutti gli interventi di coloro che hanno preso la parola -. E” stato disegnato per coinvolgere al massimo le realtà cittadine, le associazioni di categoria e culturali, la ristorazione e l’enogastronomia locale, i musicisti e tutti coloro che vivono l’energia del decennio ’70 come denominatore”, così come le parole di don Antonio Esposito, riprese più volte dagli intervenuti “è un evento che rappresenta un mondo in cui la chiesa non occupa soltanto i suoi spazi ma abita la città degli uomini, in maniera collaborativa, dialogando”.

“Colore, spensieratezza ma anche valori sociali e culturali per un appuntamento a cui auguriamo i successi di sempre per la capacità di vivacizzare, valorizzandone tutte le peculiarità della citta” sono state le parole degli assessori Giombi e Nataloni, che hanno sottolineato pure la capacità degli organizzatori di superare gli ostacoli burocratici legati alla messa a terra di un incontro di ampio respiro come Revaivol’70” evento, ha ribadito Robuffo “nato nel 2013 su una idea che possiamo definire avventurosa ma poi cresciuta e consolidatasi con la sinergia di tutte le realtà sociali, associative ed economiche di Fabriano, tanto da farci pensare ad una manifestazione da poter equiparare al Summer Jambouree. Il premio Massimo Luzzietti – ha concluso il presidente Associazione Gold Eventi – rappresenta un ulteriore tessera di un mosaico composito che rende omaggio ad un personaggio famoso per il suo modo di porsi con le persone, la simpatia, generosità e le barzellette e il suo modo di cantare che lo hanno contraddistinto negli anni della sua vita”.

Infine, gli altri attori delle conferenza stampa, hanno posto l’accento su ognuno degli eventi che si terranno non soltanto nel centro storico, spiegandone le motivazioni di adesione al questo momento corale per e con la città.

La manifestazione è stata realizzata con il patrocinio della “Città di Fabriano”, Regione Marche, Fondazione CR, Carifac’Arte, Comunale Avis Fabriano. Sponsor tecnici Radio Gold, Gold Eventi, Flexusus Iniziative, Contatto. Ventisei i Bar, Locali e Ristoranti che “accompagneranno” le serate: TRATTORIA MARCHIGIANA, Piazza Cairoli. ANTICA SALUMERIA MARIANI, Piazza Garibaldi. RISTORANTINO NONNA RINA, Piazza Garibaldi. BAR DEL PIANO, Piazza Partigiani. BISTRÒ L’ANGOLETTO, Piazza Quintino Sella. DEBA SOUL AND SUSHI, Via Le Conce. TANNING PUB, Via Madonna delle Grazie. HORTUS, Via Le Povere. CHALET FABRIANO, Giardini. TAVERNA DA IVO, Via Veneto. LA MIMOSA PASTICCERIA, Via Cialdini. BAR CENTRALE, Piazza del Comune. WOODEN BAR, Corso Repubblica. GRATTACACIO, Via Miliani. H2O FOOD&DRINK, Piscina Comunale. FUORI TEMPO, Via Buozzi. LA FRASCA, Cortina San Venanzo. VOGLIA DI PASTA, Via Martiri della Libertà. CAFFÈ BISTRÒ, Via Buozzi. PASTICCERIA OSVALDO, Via Benedetto Croce. LA TORTERIA Via Beniamino Gigli. AMORE & SAPORI, Via Cialdini.

Un programma ricco di appuntamenti da non perdere in centro storico a Fabriano. “Un’offerta anche quest’anno di alta qualità musicale all’insegna del divertimento e della degustazione” hanno detto gli organizzatori” con la giornata inaugurale di Venerdi 7 luglio Piazza del Comune. Di scena DJ BECK’S Baby Dance con le celebri sigle dei cartoni animati anni ‘70 Zucchero filato e palloncini con Happy Time Trucco by inKVidia Parrucco stile vintage by Anna Passion Hair e Ego Hair Studio Presso gazebo Radio Gold in Piazza del Comune Ore 21:45 PREMIO MASSIMO LUZIETTI Ore 22:15 CONCERTO DEI MITICI DIK DIK. Sempre venerdi, molti gli eventi collaterali. Nella Biblioteca Multimediale “R. Sassi” Ore 9:00 Inaugurazione mostra “M.O.D.A. RICERCARE AL SUO INTERNO DELLE ICONE RODO” a cura di Antonella Marcaccini Un’eccellenza Made in Marche “la bellezza è fatta a mano, nel rispetto della natura e delle tradizioni”. Mostra di borse ed accessori di uno dei marchi del lusso, operativo dal 1956 e dal 1961, che crea e produce i suoi accessori nella nostra regione.

In Piazza del Comune, Arco del Podesta Ore 10:00 Inaugurazione mostra vinilica ROCK PROGRESSIVO ITALIANO ANNI ‘70 A cura di Max Salari Massimo Salari, storico e critico musicale, scrittore per Arcana Edizioni, è uno dei pochi collezionisti al mondo ad avere tutta la discografia Pro Italiana degli anni ‘70. Il 7 e 8 luglio per due volte al giorno effettuerà un percorso guidato e narrato sulla storia del genere.

Polo Museale Zona Conce Ore 17:30 Apertura ufficiale evento REVAIVOL 70 e inaugurazione MOSTRA MONOGRAFICA DI FRANCO GIULI: PROSPETTIVA ‘70 Mostra curata dal prof. Fabio Marcelli e organizzata da Carifac’Arte e Fondazione Carifac. Taglio del nastro alla presenza delle autorità cittadine Piazza del Comune, Arco del Podesta Ore 19:00 ASCOLTO VINILI a cura di Rock&Words Aperitivo offerto dall’Associazione Marchese Onofrio del Grillo, in collaborazione con Ristorart

Sabato 8 “NOTTE GOLD REVAIVOL ’70 PIAZZA DEL COMUNE Ore 21:00 DJ BECK’S Baby Dance con le celebri sigle dei cartoni animati anni ’70. Zucchero filato e palloncini con HAPPY TIME Ore 21:45 PREMIO SPORTIVO DEL DECENNIO PREMIO CONTEST INSTAGRAM Ore 22:15 CONCERTO SPETTACOLO JBEES. Eventi collaterali: Antistadio Ore 10:00 PARTITA VECCHIE GLORIE DEL CALCIO FABRIANESE.

Piazza del Comune, Arco del Podesta Ore 12:00 ASCOLTO VINILI A cura di Rock&Words Aperitivo offerto dall’Associazione Marchese Onofrio del Grillo in collaborazione con Ristorart.

Domenica 9 luglio al Teatro Gentile ore 21 in scena Jesus Christ Superstar con la OLBC Compagnia Teatrale Musical: l’incasso sarà devoluto in beneficenza per iniziative a favore dei ragazzi del Centro “Un Mondo a Colori”. La OLBC (Oltre La Barriera Casse ) ha debuttato nel 1995 a Foligno proprio portando in scena per la prima volta in Italia quest’opera interamente e liberamente ispirata al fi lm del 1973 con la regia di Norman Jewison, le musiche di Andrew Lloyd Webber e testi di Tim Rice. Nel 50’ anniversario ha il piacere di commemorare questo evento che ha rivoluzionato il mondo dello spettacolo introducendo il concetto di Rock Opera, attraverso una rappresentazione corredata di immagini tratte dal fi lm col supporto di sopra titoli in italiano al fine di agevolare lo spettatore nella comprensione dei testi che vengono interpretati dagli artisti in scena rigorosamente in lingua madre, come è sempre stato nello stile della OLBC. L’opera narra l’ultima settimana della vita di Gesù Cristo mettendone in risalto tutta la drammaticità della sua sofferenza e della crocifissione. Tratta in parte dalla “ Passione secondo Matteo “ e in parte dai vangeli apocrifi , volge particolare attenzione alle fi gure di Giuda e Maria Maddalena mettendone in risalto l’umanità in una cornice musicale tendenzialmente Rock che simboleggia tutto lo spirito ribelle e dissacratorio degli anni ’70.

Prevendite su www.vivaticket.com e presso la biglietteria del Teatro Gentile.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it