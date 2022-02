Nel centro storico di Fabriano controlli intensificati nel fine settimana

FABRIANO – In seguito alle tante segnalazioni arrivate dai residenti di via Le Conce, nel centro storico di Fabriano, in questi ultimi giorni i carabinieri, agli ordini del capitano Mirco Marcucci, nelle ore serali e notturne, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo anche di questa particolare area a ridosso del fiume Giano.

Sono stati effettati servizi di osservazione sia in borghese, sia con personale in divisa, anche a piedi. Sia venerdì, sia sabato sono state identificati e controllati coloro che, a piedi o con un mezzo, sono arrivati in zona. Un’operazione che verrà ripetuta periodicamente.

Nelle ultime due notti, a Fabriano, sono proseguiti anche gli accertamenti con l’etilometro. Un 36enne di Fabriano mostrava un andamento altalenante con la macchina: l’alcoltest ha fornito un tasso nel sangue superiore a quota 2 grammi su litro. E’ stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, patente ritirata, auto affidata ad una persona di fiducia, oltre alla sanzione amministrativa.

Una ragazza di Fabriano, che aveva conseguito la patente da meno di tre anni (per i neopatentati il limite è zero e non 0,5 g/l) ha riportato un valore inferiore 0.5 grammi su litro. Per questo motivo è scattata una sanzione amministrativa da 168 euro.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it