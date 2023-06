Pattinaggio protagonista a Pollenza con i Campionati italiani di corsa su pista

Il Ct azzurro Massimiliano Presti: “Vogliamo alzare il livello. Tra i più giovani abbiamo molti atleti talentuosi”

POLLENZA – Il Pattinaggio Corsa torna protagonista il prossimo weekend a Pollenza (MC). Il modernissimo e rinnovato impianto “Gilda Leoperdi” della cittadina marchigiana sarà il teatro di gara del Campionato Italiano Corsa su Pista 2023, in programma da venerdi 9 a domenica 11 giugno.

Oltre 250 atleti provenienti da tutta Italia, 53 società sportive, 15 regioni coinvolte. Sono solo alcuni dei numeri della competizione nazionale che assegnerà i titoli juniores e seniores maschili e femminili. Evento organizzato dalla locale Asd Polisportiva Juvenilia e dalla Federazione Italiana Sport Rotellistici, in collaborazione con il Comune di Pollenza, con il patrocinio del Comitato Regionale CONI Marche, Consiglio Regionale delle Marche e Provincia di Macerata.

La stagione agonistica della corsa entra più che mai nel vivo, nell’anno degli Europei francesi di luglio e dei Campionati Mondiali che si terranno in Italia, ad Alte Ceccato a fine agosto. Alla luce dei due impegni internazionali, i 200 metri in resina della pista a curve sopraelevate di Pollenza saranno un banco di prova importante in ottica Nazionale Azzurra. L’evento marchigiano vede la partecipazione dei più forti interpreti della disciplina su rotelle e di molti dei più promettenti atleti, nuove promesse del pattinaggio italiano.

“I campionati italiani rappresentano sempre un test importante, anche se non determinante al 100% ai fini selettivi per il nostro team – ha sottolineato il Commissario Tecnico, Massimiliano Presti – Purtroppo vincere le medaglie in Italia non basta più per essere competitivi all’estero. In alcune specialità si è creato un gap notevole e sarà necessario del tempo per ricucire lo strappo apportato da alcuni nostri avversari. Tra i più giovani abbiamo parecchi atleti talentuosi, con caratteristiche tecniche moderne. Se dovessero continuare a mantenere questo livello, avremo un bel gruppo tra qualche anno. Nei senior spero che i giovani possano mettersi in luce. Puntiamo su di loro per iniziare a costruire le basi del futuro. In ottica dei prossimi Europei e del Mondiale – ha rimarcato il CT azzurro – ho sicuramente un’idea di squadra pensata già da tempo: i migliori velocisti, con qualche mezzofondista adattabile a entrambe le specialità e un gruppo di fondisti puri e fondisti veloci, per le gare più dure. Qualche risultato qui a Pollenza potrebbe influire sulle mie scelte, anche se le piste dei campionati europei e mondiali non hanno le stesse caratteristiche di quelle italiane”.

Pattini pronti a darsi battaglia quindi sulla pista di Pollenza, già a partire da venerdì prossimo 9 giugno, quando andranno in scena le prime finali delle gare a eliminazione e del giro atleti contrapposti. Spazio poi alle prove sprint e alla punti eliminazione di sabato 10 e domenica 11 giugno, con la suggestiva chiusura della 3000 m americana senior.

IL PROGRAMMA DELLE GARE

Venerdì 9 Giugno

ore 19.00 / 19.30 – Ritrovo Giuria e atleti

10000 eliminazione Jun/Sen M/F batterie

Giro Atleti contrapposti Juniores M/F qualifiche

Giro Atleti contrapposti Seniores M/F qualifiche

10000 eliminazione Juniores M/F finali

10000 eliminazione Seniores M/F finali

Giro Atleti contrapposti Juniores M/F finali

Giro Atleti contrapposti Seniores M/F finali

Sabato 10 Giugno

ore 9.00 / 9.30 – Ritrovo Giuria e atleti

500 Sprint Juniores M/F qualif iche

500 Sprint Seniores M/F qualif iche

10000 punti/eliminazione Juniores M/F batterie

10000 punti/eliminazione Seniores M/F batterie

Sabato 10 Giugno

ore 15.30 / 16.00 – Ritrovo Giuria e atleti

500 Sprint Juniores M/F quarti

500 Sprint Seniores M/F quarti

10000 punti/eliminazione Juniores M/F finali

500 Sprint Juniores M/F semifinali

500 Sprint Seniores M/F semifinali

10000 punti/eliminazione Seniores M/F finali

500 Sprint Juniores M/F finali

500 Sprint Seniores M/F finali

Domenica 11 Giugno

ore 8.00 / 8.30 – Ritrovo Giuria e atleti

1000 Spr int Jun/Sen M/F qualifiche

1000 Spr int Jun/Sen M/F finali

A seguire

3000 Americana Seniores M/F qualifiche

3000 Americana Seniores M/F finali

Vivi le emozioni dei campionati in diretta streaming sulla Fisr Tv : qui

Consulta tutti i risultati sulla bacheca virtuale: qui

Seguici sul sito federale: qui

