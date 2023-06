AnconAmbiente ha avviato il nuovo servizio di raccolta degli abiti usati in buono stato e dei prodotti tessili usurati

Due tipologie di contenitori per due filiere di riciclo distinte: dal riutilizzo anche a fini commerciali alla valorizzazione come materia prima seconda in un’ottica di economia circolare. 214 nuovi contenitori posti nei comuni di Ancona, Cerreto d’Esi, Fabriano, Sassoferrato e Serra De’ Conti, sono le prime città in Italia ad applicare questa nuova metodologia di conferimento

ANCONA – Avviato, innovato e potenziato da AnconAmbiente il nuovo servizio di raccolta degli abiti usati in buono stato e dei prodotti tessili usurati nei comuni gestiti della società: Ancona, Cerreto D’Esi, Fabriano, Sassoferrato e Serra De’ Conti. La grande novità del servizio che ha preso avvio nei primi giorni di marzo 2023 è quella di aver posizionato due tipologie di contenitori differenti.

Il primo, di colore bianco, nel quale è possibile conferire abiti, borse, scarpe appaiate, cappelli, coperte, tende e biancheria in buono stato. Questa particolare tipologia di prodotto, una volta recuperato, potrà anche essere reinserita nel mercato a fini commerciali in un’ottica di riuso o riutilizzo proprio come previsto dalla normativa dell’Unione europea sulla gestione dei rifiuti. Il secondo contenitore, quello di colore rosso, è invece totalmente dedicato alla raccolta prodotti tessili non in buono stato, come ad esempio i lembi di stoffa, scampoli, scarti di biancheria, calze rotte e stracci. Questa particolare frazione di rifiuto sarà poi recuperata e valorizzata come materia prima seconda, divenendo prodotto di filiera nei processi di economia circolare.

La suddivisione del rifiuto tessile presto coinvolgerà tutte le città d’Italia e, al momento, Ancona, Cerreto D’Esi, Fabriano, Sassoferrato e Serra De’ Conti sono i primi comuni che applicheranno questa importate innovazione sul territorio nazionale.

Venendo ai numeri, i contenitori stradali posizionati sono 221 e così ripartiti: Ancona 154 bianchi e 10 rossi, Cerreto D’Esi 6 bianchi e 1 rosso, Fabriano 34 bianchi e 5 rossi, Sassoferrato 6 bianchi e 1 rosso e Serra De’ Conti 3 bianchi e 1 rosso. L’ubicazione di tutte le postazioni è stata geo mappata con le coordinate geografiche GMS e possono essere consultate attraverso la App aziendale Junker. Una coppia di contenitori è stata disposta anche in tutti i CentrAmbiente gestiti da AnconAmbiente. Infine, per tutti coloro che ne avessero necessità, è possibile prenotare attraverso il numero verde di AnconAmbiente 800 680 800 il servizio di raccolta domiciliare gratuito.

“E’ una grande innovazione nella gestione di questa tipologia di rifiuti – ha dichiarato Antonio Gitto Presidente di AnconAmbiente S.p.A. – e allo stesso tempo una fonte di ricavo per l’azienda. Già solo in questi primissimi mesi di servizio, abbiamo notato delle quantità importanti che i cittadini hanno conferito nei nuovi contenitori. Sono in totale, nei comuni serviti dall’azienda, ben 135 le tonnellate degli abiti usati conferiti e 9,5 le tonnellate dei tessili usurati non in buono stato. Siamo peraltro fra i primissimi Comuni che in Italia hanno recepito questa novità inerente ai rifiuti tessili. Una suddivisione interessante che affina, dati alla mano, anche un sentiment legato alla sostenibilità ed al rispetto per l’ambiente che gli utenti residenti nei comuni gestiti da AnconAmbiente stanno dimostrando”.

“Un nuovo inizio ricco di entusiasmo e novità – ha rimarcato il titolare dell’Eurorecuperi S.r.l. Alfio Marconi – la nostra prima esigenza è stata quella di dare nuova identità al servizio, posizionando dei contenitori di colore bianco, utilizzabili per la raccolta degli indumenti usati in buono stato. Inoltre, è stata avviata la raccolta della frazione tessile e, per distinguere le due tipologie di rifiuto, aventi anche codice CER differente, si è scelto di utilizzare un contenitore di diverso colore, rosso nello specifico. Da sempre, l’Eurorecuperi ha come obiettivo principale quello di fornire un servizio efficiente; l’efficienza, per la nostra azienda, non si configura come un mero e corretto svolgimento di un’attività lavorativa bensì come la perfetta integrazione tra il servizio offerto, le esigenze del cittadino e la salvaguardia ambientale. Con queste premesse, siamo lieti ed entusiasti di poter lavorare in un territorio così bello”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it