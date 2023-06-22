Fino al 16 luglio la terza edizione del “Sondaggio per le utenze di AnconAmbiente”

ANCONA – Al via la terza edizione del “Sondaggio per le utenze di AnconAmbiente” aperto a tutti gli utenti di Ancona, Cerreto d’Esi, Fabriano, Sassoferrato e Serra De’ Conti.

Un’azione di customer satisfaction utile al fine di misurare la percezione dell’utente riguardo all’offerta dei servizi aziendali. Il sondaggio, completamente anonimo, potrà essere compilato telematicamente utilizzando la App di AnconAmbiente Junker o il sito aziendale www.anconmbiente.it e, inoltre, lo stesso sarà presentato a coloro che si recheranno, nei prossimi giorni, in tutti i CentrAmbiente e agli sportelli al pubblico dell’azienda, infine lo stesso sarà proposto a tutti coloro che fruiranno del numero verde di AnconAmbiente 800.680.800. Tutti gli utenti che vorranno partecipare al sondaggio hanno tempo sino al 16 luglio 2023.

