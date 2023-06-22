AltrogiornaleMarche

L'informazione per il territorio e la sua gente - direttore Elpidio Stortini

ANCONA & provincia EVENTI IN PRIMO PIANO

Fino al 16 luglio la terza edizione del “Sondaggio per le utenze di AnconAmbiente”

Diwww.altrogiornalemarche.it

Giu 23, 2023

Fino al 16 luglio la terza edizione del “Sondaggio per le utenze di AnconAmbiente”

ANCONA – Al via la terza edizione del “Sondaggio per le utenze di AnconAmbiente” aperto a tutti gli utenti di Ancona, Cerreto d’Esi, Fabriano, Sassoferrato e Serra De’ Conti.
Un’azione di customer satisfaction utile al fine di misurare la percezione dell’utente riguardo all’offerta dei servizi aziendali. Il sondaggio, completamente anonimo, potrà essere compilato telematicamente utilizzando la App di AnconAmbiente Junker o il sito aziendale www.anconmbiente.it e, inoltre, lo stesso sarà presentato  a coloro che si recheranno, nei prossimi giorni,  in tutti i CentrAmbiente e agli sportelli al pubblico dell’azienda, infine lo stesso sarà proposto  a tutti coloro che fruiranno del numero verde di AnconAmbiente 800.680.800. Tutti gli utenti che vorranno partecipare al sondaggio hanno tempo sino al 16 luglio 2023.

Leggi anche:

Di www.altrogiornalemarche.it

Articoli correlati

CRONACA IN PRIMO PIANO MACERATA & provincia VIDEO

Capannone contenente rifiuti elettronici in fiamme nella notte / VIDEO

Nov 11, 2025 www.altrogiornalemarche.it
EVENTI IN PRIMO PIANO MACERATA & provincia

Il presidente Acquaroli a Matelica per l’inaugurazione del nuovo parco urbano “Maria Fiorella Conti”

Nov 10, 2025 www.altrogiornalemarche.it
CRONACA IN PRIMO PIANO SAN BENEDETTO DEL TRONTO

Altre due auto in fiamme nella notte, danni anche ad un palazzo

Nov 7, 2025 www.altrogiornalemarche.it

Ti sei perso...

CRONACA IN PRIMO PIANO MACERATA & provincia VIDEO

Capannone contenente rifiuti elettronici in fiamme nella notte / VIDEO

11 Novembre 2025 www.altrogiornalemarche.it
EVENTI IN PRIMO PIANO MACERATA & provincia

Il presidente Acquaroli a Matelica per l’inaugurazione del nuovo parco urbano “Maria Fiorella Conti”

10 Novembre 2025 www.altrogiornalemarche.it
CRONACA IN PRIMO PIANO SAN BENEDETTO DEL TRONTO

Altre due auto in fiamme nella notte, danni anche ad un palazzo

7 Novembre 2025 www.altrogiornalemarche.it
CRONACA IN PRIMO PIANO MACERATA & provincia

Incendio nella notte all’interno di un cantiere edile

7 Novembre 2025 www.altrogiornalemarche.it