Le Marche dei campioni del poker

Il poker oggi rappresenta uno dei giochi più diffusi e amati del mondo. Questo viene giocato in varianti e in luoghi differenti: fino a poco tempo fa si giocava a poker principalmente nei casinò e nei circoli privati, ma oggi la rete Internet ha assunto un ruolo sempre più importante nelle competizioni internazionali, mettendo in contatto realtà e giocatori di diversi paesi e diverse realtà. Ne è nato un modo nuovo di vivere e di concepire il poker, trasformandolo anche in una professione in modalità completamente inedite, ma di grande successo. Il fenomeno ha riguardato da vicino anche le Marche.

Il poker: un gioco che non smette di evolvere

Non sappiamo dire con esattezza quando sia nato il poker. La maggior parte degli studiosi fissa la sua nascita alla seconda metà del XIX secolo. Pare che si sia iniziato a giocare a poker nei porti degli Stati Uniti d’America, probabilmente modificando un antico gioco di carte persiano importato nel nuovo continente dai marinai orientali. In breve tempo il gioco si diffonde in tutto il paese, per raggiungere poi tutti i più importanti casinò del pianeta. Il poker ha raggiunto un altissimo grado di popolarità nel XX secolo, diventando un vero e proprio fenomeno di massa nei primi anni Duemila. In questo periodo è cresciuto sensibilmente il numero dei giocatori iscritti ai tornei. Si sono diffusi molti programmi televisivi, libri e film a tema poker. Anche nelle Marche il poker si è diffuso con grande successo, raccogliendo appassionati di ogni tipo.

(Foto Pexels)

Il contributo delle piattaforme online nella diffusione del poker

La diffusione del poker è stata legata in modo decisivo alla nascita e allo sviluppo del poker online. Piattaforme di gioco virtuali come PokerStars hanno svolto un ruolo fondamentale, avvicinando a questo gioco anche chi si trova lontano dai centri più grandi. Le città di provincia hanno rivelato molti talenti del poker. Internet ha permesso, infatti, di creare community di appassionati molto ricche ed eterogenee. Prima del Duemila, i giocatori di poker marchigiani si ritrovavano a giocare principalmente in circoli privati. Per raggiungere casinò, o tornei internazionali, occorrevano lunghi spostamenti. Internet ha rivoluzionato completamente la situazione. In rete si trova moltissimo materiale informativo sul poker. Sono tantissimi i siti, i blog, i forum e le pagine social dedicate a questo gioco. Questi punti d’incontro virtuale sono i luoghi ideali per affinare il proprio gioco, apprendere nuove strategie e mantenersi sempre informati sulle ultime notizie del settore. Questo ha fatto in modo che diversi giocatori potessero migliorare moltissimo le loro performance relazionandosi in tempo reale a un universo, quello del poker online, molto vasto e in continua espansione. Si è quindi colmato quello che un tempo era un gap molto importante tra i giocatori delle realtà più piccole e quelli più vicini alle grandi capitali del gioco. Da questo punto di vista, i dati parlano chiaro. Nelle Marche si sono segnate crescite molto importanti per quanto riguarda l’iscrizione alla FIGP (Federazione Italiana Gioco Poker). È aumentato in modo significativo anche il numero dei tornei organizzati sul territorio regionale, e non solo. La grande differenza la fa il gioco online.

Nelle Marche tranquillità e concentrazione

Diversi giocatori hanno descritto le Marche come un luogo perfetto per la vita da professionista del poker online. D’altronde, la tranquillità e la serenità di molte città marchigiane si concilia alla perfezione con la necessità di mantenere elevati livelli di concentrazione sul gioco con grande costanza. La maggior parte dei campioni del poker marchigiani si è affermata quindi proprio a partire dalla rete e questo ha permesso loro di trasformare una passione in una vera e propria professione. Possiamo fare diversi nomi, come ad esempio “kash’mir1985”, nickname di Andrea Montanari, che dalle Marche è arrivato a Las Vegas, vincendo al Sunday Special del 2019. Diversi giocatori professionisti vengono anche dalla città di Fabriano, in provincia di Ancona. Possiamo annoverare in questa lista Giacomo “James90511” Grossi e Eugenio “eugol93” Sanchioni. Negli anni nella regione si è creata una rete di professionisti ambiziosi e con numerosi progetti trasversali. Il poker non viene solo giocato, ma anche insegnato. Il percorso del gioco del poker come professione si apre oggi a molte strade differenti. Probabilmente con un’ulteriore evoluzione della tecnologia se ne apriranno altre ancora.

(Foto Cretulaurentiu)

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it