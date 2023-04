Mauro Bacchiani confermato alla presidenza di Ue.Coop Marche

ANCONA – Si è svolta ieri ad Ancona l’Assemblea Regionale di Ue.Coop Marche per il rinnovo degli organi sociali dell’Associazione regionale, emanazione territoriale dell’Unione europea delle Cooperative, alla presenza del coordinatore nazionale Vincenzo Sette collegato in videoconferenza e del coordinatore regionale Anna Lisa Fiorentini.

Alla guida dell’Associazione regionale per il prossimo quinquennio 2023/2028 è stato confermato all’unanimità Mauro Bacchiani, cinquantaduenne cooperatore pesarese impegnato nel settore della produzione e lavoro. In Consiglio Direttivo anche il Vicepresidente Giovanni Traini (La Cantina dei Colli Ripani società cooperativa), i Consiglieri Valter Giampieri (Tutto Natura società cooperativa) e Matteo Donati (Orto del Sorriso cooperativa sociale agricola).

Il Presidente Bacchiani – ringraziando per la rinnovata fiducia accordatagli – ha dichiarato che il futuro è denso di sfide e di impegni per i quali occorre visione e condivisione ad ogni livello, nella costante ricerca di ogni “energia collettiva” utile a far crescere le cooperative e i soci, che sono la forza stessa della cooperazione. Ascolto, supporto e accompagnamento sono le parole chiave che continueranno a guidare il fare di Uecoop, insieme al recupero della centralità del socio e delle cooperative che, prima di confrontarsi con il mercato, si confrontano con la propria base associativa, sono animate da un forte senso di appartenenza, sono fedeli alla funzione sociale riconosciuta dalla Costituzione e sono capaci di far crescere i soci nella dignità sociale ed economica.

Continueremo, ha affermato Bacchiani, ad essere i portavoce delle necessità, dei problemi, ma anche delle storie e delle belle esperienze di tutte le cooperative associate, fiduciosi che il prossimo quinquennio potrà caratterizzarsi per l’ulteriore crescita e sviluppo di Ue.Coop nelle Marche e, insieme al Consiglio Direttivo, lavoreremo in squadra affinché l’intero sistema cooperativo possa trovare nella nostra associazione il migliore supporto in termini di rappresentanza, assistenza e tutela dei propri interessi anche in sede di confronto con le Istituzioni. Per questo partiremo proprio dagli associati, dalle loro proposte e dalle loro idee, per creare rete e fare sinergia tra le varie realtà.

Nel corso dei lavori gli enti mutualistici aderenti hanno deliberato, oltre al rinnovo degli organi associativi, anche la nomina di sei delegati che rappresenteranno le Marche all’assemblea nazionale di Ue.Coop che si terrà il prossimo 21 giugno a Roma.

Nelle foto: il riconfermato presidente Mauro Bacchiai; il nuovo Consiglio direttivo UE.COOP MARCHE: da sinistra, Matteo Donati consigliere Ue.Coop Marche, Mauro Bacchiani Presidente Ue.Coop Marche, Anna Lisa Fiorentini (Coordinatore regionale Ue.Coop Marche), Valter Giampieri consigliere Ue.Coop Marche e Giovanni Traini Vicepresidente Ue.Coop Marche)

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it