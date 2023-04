Martedì riapre a Fabriano il Museo dei mestieri in bicicletta

di DANIELE GATTUCCI

FABRIANO – Chi bene inizia è a metà dell’opera, quindi in virtù del successo della precedente mostra “Biciciclette dal Passato” organizzata grazie all’impegno del giovane Valentino Agostinelli e dell’Associazione Marchigiana Velocipedi Storici, riapre a Fabriano in forma permanente il Museo dei Mestieri in Bicicletta con circa 50 esemplari. Inaugurazione martedì 25 Aprile.

“I locali in cui sarà ospitata la collezione, in via della Ceramica 37 – ci risponde Valentino Agostinelli – sono stati totalmente restaurati e ampliati nel rispetto dei valori di storicità. Presenti tre sale, una didattica dedicata all’accoglienza di circa 20 visitatori, una seconda dedicata alla storia evolutiva della bicicletta e la terza una bellissima architettura sotterranea per l’esposizione degli antichi mestieri su due ruote, che già da sola vale la visita del Museo.

Tra gli esemplari della collezione troviamo i nuovi arrivi dell’invalido di guerra, del trasportatore di vino, del viaggiatore, del medico condotto, del disinfestatore e tanti altri mestieri dall’elevato valore sociale ed educativo. Si ringrazia – conclude Agostinelli – l’Amministrazione Comunale e in particolare il Presidente del Consiglio Giovanni Balducci gli Assessori Giombi e Pisani”.

“Mestieri in bicicletta” rimarrà aperta TUTTI I FINE SETTIMANA E I FESTIVI dalle 10 alle 12,30 e dalle 16 alle 18,30. Per visite di gruppo al di fuori degli orari e dei giorni stabiliti: cell. 3496826600/ 3421955134/ 3489226979. Mail:marchigianavelostorici@gmail.com

