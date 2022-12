Presentata l’Associazione marchigiana Velocipedi storici

Nel corso dell’incontro il presidente Valentino Agostinelli ha reso noto il bilancio dei primi sette mesi di attività

FABRIANO – Dell’attività dell’Associazione Marchigiana Velocipedi Storici, delle sue aperture in questo periodo festivo, quindi del bilancio, tra cui prime visite scolastiche, di questa Mostra di Biciclette dal Passato, a sette mesi dalla sua inaugurazione, ha parlato il presidente Valentino Agostinelli.

Incontro durante il quale, presenti i componenti di questo nuovo Sodalizio, l’assessore al Turismo Andrea Giombi e il presidente del Consiglio Giovanni Balducci, sono state fatte conoscere dal giovane e preparato presidente le ultime novità e i passaggi vissuti sin dalla sua inaugurazione.

“Stiamo proseguendo – ha evidenziato Agostinelli – con l’attività di valorizzazione delle biciclette d’epoca offrendo la possibilità di effettuare tutto l’anno, su prenotazione, visite guidate all’interno dei locali che ospitano la collezione. Abbiamo avviato i primi rapporti con gli istituti scolastici del comprensorio Fabrianese. Per esempio in queste ultime settimane abbiamo avuto il piacere di raccontare la storia sociale ed evolutiva delle due ruote a pedali agli studenti delle 4° della scuola primaria Allegretto di Nunzio. Al termine delle visite, tutti i ragazzi sono rimasti veramente entusiasti nel capire quanta storia racchiudessero tutte quelle biciclette. La proposta formativa – ha sottolineato – si propone come attività rivolta alle scuole per vivere il museo come luogo di apprendimento e ricerca. Il percorso di visita illustra la magica avventura di una conoscenza a due ruote sia attraverso l’esplorazione degli spazi e delle opere della mostra permanente, sia mediante immagini, brevi filmati documentari storici e di ultima produzione. La collezione, così come i cortometraggi – altra specifica fatta da Agostinelli – ripercorrono infatti tutta l’evoluzione tecnica e sociale che ha attraversato la bicicletta in oltre cento anni di storia, partendo dalla sua invenzione, passando per il suo fondamentale impiego nelle due guerre mondiali, proseguendo con la funzione sociale avuta nel dopoguerra come mezzo da lavoro, terminando con il declino e la riscoperta come mezzo di svago degli anni più recenti”.

Prima delle conclusioni sulle previsioni e progetti per il nuovo anno, Agostinelli, ha posto l’accento sulle attività ed eventi in questo ultimo mese: “Previsto per il periodo di Natale tutta una serie di aperture partite dall’8 dicembre che si protrarranno fino all’8 Gennaio 2023 in occasione dell’altro ponte, quello dell’epifania”.

In chiusura, come detto, i programmi per il 2023 “Portiamo avanti tutte le attività iniziato in questo 2022, quindi, mostra di biciclette d’epoca, visite formative con i gruppi di viaggio e i ragazzi delle elementari e medie, ma soprattutto tante altre novità che bollono in pentola. Stiamo parlando di alcune collaborazioni con altri enti e associazioni del fabrianese e non come i ragazzi di “Passeggiando tra la Storia”, che hanno dato un importante contributo per far emergere e valorizzare tutto quello che ha di bello da offrire la nostra città. Ma, senza voler annunciare altre proposte a cui stiamo lavorando, ricordiamo che siamo aperti a tutte le iniziative, perché lo spirito della nostra associazione è quello di unire la nostra passione per la storia della bicicletta alle passioni degli altri, che siano simili, diverse o magari solo apparentemente molto distanti”.

