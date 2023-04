Riaperto a Fabriano il Museo dei mestieri in bicicletta

di DANIELE GATTUCCI*

FABRIANO – “Il museo delle biciclette rappresenta un esempio bellissimo di imprenditoria turistica giovanile. Grazie alla passione e competenza di Valentino Agostinelli, Fabriano ha uno ennesimo spazio espositivo entusiasmante. Un grazie va rivolto anche alla importante collaborazione di Luciano Pellegrini. Questo museo verrà inserito nel circuito turistico di Fabriano e verranno effettuate collaborazioni con le scuole in favore dei giovani studenti”.

Il commento, prima del taglio del nastro da parte del sindaco Daniela Ghergo, è dell’assessore Andrea Giombi, che insieme agli altri esponenti della Giunta Maura Nataloni e Dilia Spuri e dell’assessore regionale Chiara Biondi, hanno preso parte alla riapertura, in forma permanente, del Museo dei Mestieri in Bicicletta che vanta oltre circa 50 reperti a due ruote che hanno attraversato decenni della nostra vita.

Ponderata, costruita e realizzata non senza grande impegno e lavoro dal giovane Valentino Agostinelli e dell’Associazione Marchigiana Velocipedi Storici, come detto, ha riaperto, il Museo dei Mestieri in Bicicletta con circa 50 esemplari.

“I locali in cui sarà ospitata la collezione, in via della Ceramica 37” sono state le spiegazioni di Valentino Agostinelli “sono stati totalmente restaurati e ampliati nel rispetto dei valori di storicità. Presenti tre sale, una didattica dedicata all’accoglienza di circa 20 visitatori, una seconda dedicata alla storia evolutiva della bicicletta e la terza una bellissima architettura sotterranea per l’esposizione degli antichi mestieri su due ruote, che già da sola vale la visita del Museo. Tra gli esemplari della collezione troviamo i nuovi arrivi dell’invalido di guerra, del trasportatore di vino, del viaggiatore, del medico condotto, del disinfestatore e tanti altri mestieri dall’elevato valore sociale ed educativo. Ringrazio – ha concluso – l’Amministrazione Comunale per il supporto”.

“Mestieri in bicicletta” rimarrà aperta TUTTI I FINE SETTIMANA E I FESTIVI dalle 10 alle 12,30 e dalle 16 alle 18,30. Per visite di gruppo al di fuori degli orari e dei giorni stabiliti: cell. 3496826600/ 3421955134/ 3489226979. Mail:marchigianavelostorici@gmail.com

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it