La collezione di “biciclette del passato” presentata alla trasmissione “I fatti vostri” su Rai2

di DANIELE GATTUCCI

FABRIANO – Cesare Agostinelli, papà di Valentino, intervistato da Anna Falchi, che conduce la trasmissione “I Fatti Vostri” con Salvo Sottile, nella seconda parte di questo programma del mattino su Rai 2 ha presentato la collezione di “Biciclette dal passato”, organizzata e curata dall’Associazione Marchigiana Velocipedi Storici, “guidata” del giovane e preparato presidente Valentino Agostinelli, aperta da oltre sette mesi in via della Ceramica 37 e quella “Degli Antichi Mestieri” di Luciano Pellegrini, mostrando alle telecamere Rai la bici in uso dai norcini negli anni ’40 per distribuire il salame, che Patty, altra protagonista di una delle pagine tematiche dei “I Fatti Vostri” ha spiegato come si conserva fino a come si taglia.

Cesare Agostinelli, in questo breve ma sufficientemente ampio per i tempi televisivi è riuscito a presentare l’unicità, in campo nazionale, della mostra di biciclette d’epoca e di mestieri (di Valentino Agostinelli e Luciano Pellegrinai) che racconta la storia evolutiva e sociale di questo magnifico mezzo partendo dagli anni venti e arrivando fino agli anni settanta del ventesimo secolo.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it