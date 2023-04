Ida Simonella alla presentazione della lista “Riformisti”

La candidata sindaca del centrosinistra: “Partendo dalla sostanza e dal programma abbiamo trovato un punto di contatto vero con Azione, Italia Viva e Psi, senza personalismi. L’obiettivo non è solo vincere, ma governare bene Ancona”

ANCONA – Presentata questa mattina la lista “Riformisti”, che riunisce in un unico simbolo Azione, Italia Viva e Psi, all’interno della coalizione di Centrosinistra che appoggia Ida Simonella.

La candidata sindaca ospite nella sede di Italia Viva ha sottolineato: «La coalizione di Centrosinistra che mi sostiene è la dimostrazione di come abbiamo costruito il progetto per governare questa città. Siamo partiti e ci siamo confrontati sulla sostanza, non sui personalismi né su quello che accadeva altrove. Attorno a quella sostanza abbiamo costruito un programma. Su quelle idee e su quella sostanza abbiamo chiesto chi volesse aderire. Abbiamo fatto delle scelte, consapevoli – ha proseguito – perché l’obiettivo non è solo vincere, ma è governare. E si governa dicendo quello che si vuole e si può fare, non con slogan o concetti come quello della “filiera istituzionale” che oltre che squalificanti per Ancona sembrano anche non funzionare già, basti vedere cosa sta accadendo tra Governo centrale e Regione sulla Falconara-Orte. È dalla sostanza e dal programma – ha rimarcato Simonella – che con Azione, Italia Viva e Psi abbiamo trovato un punto di contatto. Un punto di contatto vero. È così che siamo riusciti a costruire una coalizione di Centrosinistra che comprende forze che in altri contesti vanno separatamente. È con questo spirito che guardiamo al futuro di Ancona. Un futuro che ha radici solide che sono ad esempio anche gli 80 milioni di risorse che potremo usare immediatamente per i cantieri, per la mobilità cittadina e per le nuove esigenze della città che siamo pronti a soddisfare. Quello che ci accomuna con il passato è la serietà nel fare le cose, la voglia di raggiungere gli obiettivi e la determinazione nel perseguirli».

