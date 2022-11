Ancona ha scelto Ida Simonella: sarà lei il candidato sindaco del centrosinistra

ANCONA – “Ancona ha scelto il candidato sindaco che rappresenterà il centrosinistra alle prossime elezioni: Ida Simonella!

Una vittoria a seguito di una campagna elettorale senza sconti, aperta al confronto diretto tra i candidati e con i cittadini che hanno potuto ascoltare e valutare direttamente le proposte per la città ed esprimere, così, la loro preferenza”. Così – in una nota – Alberto Losacco, Commissario regionale Marche e senatore Pd.

“Un coinvolgimento diretto dei cittadini e una buona partecipazione al voto segno che il lavoro fatto fin qui muove nella giusta direzione. È solo un punto di partenza verso l’appuntamento più importante: le amministrative della prossima primavera. Consapevoli che la strada è ancora lunga, andremo avanti – insieme a Ida – per arricchire il programma elettorale con idee e proposte per le persone e per la città.

“Grazie a Carlo Pesaresi per aver portato la sua esperienza e le sue idee in questa sfida e per arricchire il bagaglio del centrosinistra alle prossime elezioni, ai cittadini per la loro partecipazione al voto e a tutti coloro che hanno permesso queste primarie. Complimenti a Ida Simonella per il risultato conquistato e buon lavoro per costruire il futuro della città”.

“Un grande risultato di partecipazione per il centrosinistra, che ha dato dimostrazione di vitalità e di radicamento nella nostra città. È la base per proseguire nella campagna elettorale, quella vera della primavera prossima. Ringrazio – ha detto Carlo Pesaresi – le 1913 persone che mi hanno votato e le tante che mi hanno sostenuto. È stata una bellissima campagna elettorale, esaltante, che mi ha permesso di contattare tanta gente. Il dato politico è che abbiamo messo in moto tante energie nuove ed idee fresche.

“Dalle Primarie emerge una volontà di partecipazione e cambiamento di cui il centrosinistra dovrà fare tesoro. È questo il patrimonio che non dobbiamo disperdere per consentire la vittoria del centrosinistra – conclude Carlo Pesaresi – alle prossime elezioni amministrative”.

