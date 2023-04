“Auguri fantastica Lucia”, Fabriano festeggia un’altra centenaria

di DANIELE GATTUCCI

FABRIANO – “Auguri Fantastica Centenaria”. Con questa frase l’assessore alla Comunità e alla Solidarietà, Dilia Spuri, ha reso omaggio a Lucia Ruggeri, nata nel Castello di Porcarella il 2 aprile del 1923, residente a Fabriano, vedova Liberti.

“Accendere le 100 candeline non solo per celebrare la tua vita, ma anche per riconoscere la luce che hai portato in quelle di tutti noi” tra le frasi che sono state rivolte alla signora Lucia “casalinga, moglie, madre sempre impegnata e affettuosa nei riguardi della intera famiglia”.

Pervasa dalla benevolenza, dalla premura dei suoi fratelli, Adelmo, Quertina e Quinto; dall’amore dei suoi figli Alberto, Secondo e Giorgio; dall’amicizia e dal rispetto delle nuore Sisa, Anna, Rossana dei nipoti e pronipoti la “super nonna”, lucida, attenta al look e davvero in gamba (si prepara la colazione e porta a rtemine le faccende quotidiane, non trascurando certo, oltre all’igiene personale il suo aspetto fisico – ndr) è stata degnamente festeggiata al ristorante Il Gelso.

A dispensare il benvenuto nel Club dei Centenari è stata l’assessore alla Comunità e alla Solidarietà, dottoressa Dilia Spuri: “Non ci sono le cento candeline – ha commentato – ma una splendida torta, simbolo di ispirazione e prova del valore straordinario nella sua semplicità, di una donna che ha portato luce e valori non solo nella sua famiglia. Per questo che è sicuramente uno dei suoi più felici compleanni, auguro lunga vita e salute alla signora Lucia”.

