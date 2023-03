Un ragazzo di 28 anni muore in un incidente lungo l’autostrada

Gravemente ferito un suo amico di 34 anni. L’auto si è rovesciata tra i caselli di Ancona Nord e Ancona Sud

ANCONA – Un altro tragico incidente si è verificato nella notte – alle 4.30 – lungo l’autostrada A14, tra i caselli di Ancona Nord ed Ancona Sud, al chilometro 225.

Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia stradale di Fano un Fiat Doblò, dopo essere finito contro il new jersey si è ribaltato.

I due giovani che si trovavano a bordo della vettura sono stati subito soccorsi dai Vigili del fuoco e dai sanitari del 118 e trasportati al Pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette.

Purtroppo, però, per uno dei due, un ragazzo di 28 anni, residente a Monteprandone, poco dopo i sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Ferito gravemente un altro giovane, un trentaquattrenne residente a San Benedetto del Tronto

I Vigili del fuoco hanno poi provveduto a mettere in sicurezza tutta l’area interessata dall’incidente.

