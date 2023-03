Domenica pomeriggio a Castelfidardo torna la grande boxe

di GABRIELE FRADEANI

CASTELFIDARDO – Torna la boxe a Castelfidardo nella solita location: il Palazzetto dello sport di Piazzale Olimpia con un pomeriggio, domenica 2 aprile con inizio alle ore 16,30, interamente dedicato ai dilettanti.

La società organizzatrice è la Boxing Club Castelfidardo che, dopo la performance professionistica di Charly, vuole dimostrare di essere leader anche in campo dilettantistico. Fede ne fa che su 13 combattimenti programmati ben 12 riguardano atleti della loro palestra che coprono tutte le categorie: junior youth ed elite.

Non poteva mancare anche un match al femminile con la locale Kolodziej Marta e la fermana Ascione Martina che si sono già incontrate qui ad Ancona in febbraio dando vita ad un incontro spettacolare. In quella occasione il verdetto andò alla prima ma la Ascione non convinta della superiorità dell’avversaria ha chiesto la rivincita che è stato subito concessa. Da una scorsa al programma rileviamo parecchi combattimenti degni della massima attenzione.

Negli 86 kg Wolak contro l’abruzzese Di Florio: entrambi hanno i pugni pesanti con maggiore esperienza da parte di Di Florio ma tanta aggressività e determinazione di Wolak. Cacchiarelli nei 92 kg se la vedrà con il romagnolo Bouhouch; il marchigiano è un longilineo con una ottima tecnica e con buoni margini di miglioramento, appare in crescendo e deve continuare a dimostrarlo. Da attenzionare anche Rosicarello che ad onta dei suoi 52 kg esprime un agonismo al top e si fa sempre apprezzare dal pubblico. Lotta in famiglia fra Kpogo ed il maceratese Abazi.

Due ottimi elementi che non mancheranno di dare spettacolo con il pugile di Castelfidardo molto più esperto con 45 match disputati ed il maceratese con soli 10 combattimenti ma in fase positiva. Match apertissimo. Una domenica pomeriggio tutta dedicata al pugilato che non mancherà di attirare un discreto pubblico.

Il programma

Junior kg 54: Kolodziej Marta (B.C.C.) vs Ascioni Martina (Nike); kg 52: Maio Vincenzo ( B.C.C.) vs Centola Antonio (Pug. Giuliese); Youth kg 52: Rosicarello Andrea ( B.C.C.) vs Guiducci Cristian (Montecchio Sport); kg 60: Kolodziej Davide (B.C.C.) vs Mammarella Matteo (Ivanko); kg 71: Borgogna Alessandro (B.C.C.) vs Danesi Christian (Olimpia); kg 86: Gabbanelli Anacleto (B.C.C.) vs Cascini Andrea ( Ivanko); Elite kg. 63,5: Carelli Antonello (B.C.C) vs Lupi Stefano (Rosetana); kg 67: Kpogo Jeremie (B.C.C.) vs Abazi Ernis ( A.P. Maceratese); kg 60: Battistoni Tommaso (B.C.C.) vs Fiore Alberto (Ravenna Boxe); kg 71: Halimi Alessandro ( B.C.C.) vs Zaccari Lorenzo ( Canappa Boxing); kg 80: Ciccalè Leonardo (A.P. Maceratese) vs Zenuba Andrea (Canappa Boxing); kg 86: Wolak Daniel (B.C.C.) vs Di Florio Morris ( Pug. Rosetana); kg 92: Cacchiarelli Davide (B.C.C.) vs Bouhouch Imam (Ravenna Boxing)

(Le foto sono di Max Petrus)

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it